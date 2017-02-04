﻿الأمم المتحدة رفعت العقوبات عن زعيم الحرب الأفغاني السابق حكمتيار

كابول- أ ف ب – أعلنت الأمم المتحدة الجمعة رفع العقوبات المفروضة على قلب الدين حكمتيار زعيم الحرب الأفغاني السابق المتهم بنشاطات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقالت المنظمة الدولية في بيان للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة نشر على موقعها الالكتروني، ان «اجراءات تجميد الموجودات وحظر السفر والحظر على الأسلحة الواردة في البند الثاني من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2253 (2015)، والتي اقرت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لم تعد مطبقة على الشخص التالي»، وذكرت اسم حكمتيار.

وادرج حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي، على لائحة العقوبات للمرة الأولى في 2003، وتم تحديث وضعه باستمرار منذ ذلك الحين.

وذكرت مصادر دبلوماسية ان روسيا وحدها عارضت رفع العقوبات عن حكمتيار.