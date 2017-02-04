﻿الاستخبارات الألمانية الداخلية ترصد تزايدا ملحوظا في نفوذ «الإخوان المسلمين» في ولاية سكسونيا

دريسدن- د ب أ- ترصد هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) بقلق تزايدا ملحوظا في نفوذ جماعة «الإخوان المسلمين» داخل ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.

وأعلن رئيس الهيئة المحلي بولاية سكوسنيا جورديان ماير- بلات أن جماعة الإخوان المسلمين استغلت عبر منظمات مثل «ملتقى سكسونيا» الثقافي نقص دور العبادة للمسلمين الذين قدموا إلى سكسونيا كلاجئين، لتوسيع هياكلها ونشر تصورها عن الإسلام السياسي.

وذكر ماير- بلات أنه يجرى حاليا شراء مبان على نحو كبير لتأسيس مساجد أو ملتقيات، موضحا في المقابل أن الأمر ليس له علاقة بالإرهاب الإسلاموي، وقال: «الأمر بعيد عن الجهادية… هدف الإخوان المسلمين هو نشر الشريعة في ألمانيا».