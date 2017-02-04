﻿مقتل أربعة جنود في هجوم شمالي مالي

باماكو – د ب أ- قتل أربعة جنود على الأقل في هجوم شمالي مالي.

وقال المتحدث باسم الجيش المالي دياران كون أمس السبت أن جنديا آخر أصيب خلال الهجوم الذي استهدف موقعا للجيش في منطقة ميناكا شرقي مدينة جاو.

تجدر الإشارة إلى أن عدة ميليشات وجماعات إسلامية متطرفة موالية لتنظيم القاعدة تشن هجمات متكررة في شمال مالي.

وتسعى مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي إلى إعادة الاستقرار للدولة الواقعة غربى افريقيا.

ويشارك الجيش الألماني حاليا بأكثر من 500 جندي في مهمة الأمم المتحدة بمدينة جاو الواقعة في الشمال المضطرب.