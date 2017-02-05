مراسل قناة “الجزيرة” السابق عباس ناصر مديرا لتلفزيون”العربي” في لندن

الدوحة ـ القدس العربي ـ من سليمان حاج إبراهيم ـ أكدت مصادر مطلعة لـ”القدس العربي” خبر تعيين مراسل قناة “الجزيرة” الإخبارية السابق اللبناني عباس ناصر، في منصب مسؤول في قناة العربي التي تصدر من لندن.

وقالت أن الجهات المسؤولة عن المشروع تفاوضت في الفترة الأخيرة مع الصحفي المخضرم الذي ارتبط بتقاريره المميزة في قناة الجزيرة مراسلا لها من لبنان وعدد من العواصم العربية والدولية. ولم ترشح حتى الآن أية معلومات نهائية عن سير اللقاءات التي جمعت مسؤولين من دوائر صنع القرار في المجمع، وتفاصيل العقد لكن مصادر أكدت لـ”القدس العربي” أن الاتصالات الجارية بين الطرفين تسير في اتجاه إيجابي وسيتم الإعلان عنها للرأي العام قريبا.

وقالت مصادر “القدس العربي” التي لم تشأ الإفصاح عن هويتها لأسباب موضوعية، أن التحاق المراسل السابق للجزيرة بشبكة تلفزيون “العربي” سيكون نقلة نوعية للقناة التي تبث من لندن وتعنى بالقضايا العربية.

ويفترض أن يتبوء مراسل الجزيرة السابق والذي غطى أحداث العدوان الإسرائيلي على لبنان صائفة 2006 منصبه الإشرافي والقيادي والذي سيكون مديرا للمحطة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ويعول كثيرون على هذه الصفقة بانضمام عباس ناصر إلى تلفزيون العربي لنقل خبراته الميدانية والعملية في إطار التحضيرات الجارية لإعادة هيكلة المحطة التي لم تحقق بحسب بعض المصادر الاختراق الذي خطط له، في الساحة الإعلامية العربية.

وكان عباس ناصر طرح اسمه بعد مغادرته محطة الجزيرة لتعيينه وزيرا للإعلام في حكومة سعد الحريري، لكن ظروف وملابسات حالت دون ذلك وفق ما أعلنه في صحفته على “الفايسبوك”.

كما عبر كثيرون على خسارة محطة الجزيرة لهذا المراسل وفق التعليقات التي رافقت خبر إعلانه استقالته من المحطة التي عمل فيها لسنوات مراسلا لها من لبنان وعدة دول.

ونظم ناصر الذي كان يفترض أن يعين قبل سنوات خلت مديرا لمكتب الجزيرة في لبنان، دورات تدريبية عدة في مركز الجزيرة للتدريب أو لصالح قنوات عدة، قبل أن يترك بشكل رسمي منصبه في الشبكة التي التحق بها.

كما نظم ناصر دورة تدريبية للعاملين في قناة العربي التي سيلتحق بها قريبا لعدد من العاملين في المحطة في مقرها الرئيس في لندن.

وكشف مصدر مسؤول في شركة فضاءات أن القناة لا يمكن أن تتحدث الآن عن أي معلومة حول الموضوع وسيتم الإفصاح في حال كان هناك جديد.

وتلفزيون “العربي” أحد أذرع شبكة تلفزيونية عامة أسستها شركة فضاءات ميديا، تتنوع برامجها وتتوزع بين الأخبار والبرامج السياسية والاجتماعية والثقافية والترفيهية. يقع المقر الرئيس للقناة في العاصمة البريطانية لندن، وتتوزع مكاتبها وفروعها على عدة عواصم عربية وغربية. وبحسب التعريف في صفحتها على شبكة الإنترنت فهي شبكة تهتم بتسليط الضوء على آمال المواطن العربي ورؤاه، ونظرته لنفسه وللعالم والمستقبل، كما تسعى الشبكة لأن تكون صوت المشاهد العربي في كل مكان.