يهود وعرب اسرائيليون يتظاهرون سويا في تل أبيب ضد هدم منازل العرب

تل ابيب- أ ف ب- تظاهر مئات اليهود والعرب الإسرائيليين سويا في وسط تل ابيب مساء السبت لمطالبة الحكومة بوقف هدم منازل لعرب إسرائيليين بدعوى انها مبنية من دون تراخيص بناء، علما بأنها نادرا ما تمنحهم هذه التراخيص.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن حوالى الف شخص شاركوا في التظاهرين رافعين لافتات كتب عليها بالعربية والعبرية “يهودا وعربا معا”، و”نجابه الفاشية” و”نقاوم الاحتلال” و”مساواة” و”مكان للجميع″.

وتقدم التظاهرة نواب من حزب ميريتس اليساري والقائمة المشتركة، كتلة النواب العرب الاسرائيليين في الكنيست.

ويتهم منظمو التظاهرة حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية بشن حملة ضد منازل العرب الاسرائيليين المبنية من دون تراخيص، وذلك في محاولة منها لامتصاص غضب المستوطنين الذين ثارت بعدما نفذت الشرطة حكما اصدرته المحكمة العليا وقضى باخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية القريبة من مدينة رام الله لانها اقيمت على املاك فلسطينية خاصة.

وكان منسوب التوتر بين عرب إسرائيل والحكومة ارتفع في كانون الثاني/ يناير اثر مقتل اسرائيليين هما جندي وبدوي اثناء مداهمة نفذتها الشرطة في قرية ام الحيران البدوية في صحراء النقب (جنوب) لهدم عدد من المنازل.

وفي حين قالت الشرطة انها قتلت استاذ المدرسة يعقوب ابو القيعان (50 عاما) بعدما قتل احد عناصرها عندما صدم بسيارته قوات الشرطة اثناء دخولها الى القرية، فان سكانا وناشطين قالوا ان الشرطة أطلقت النار على الرجل قبل ان يفقد السيطرة على سيارته.

ومساء السبت قالت النائبة عن حزب ميريتس ميشال روزين ان اعضاء الحكومة “يزرعون الخوف (…) لغايات سياسية”.

وكان نتنياهو قال اثر قرار المحكمة العليا اخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية ان “القانون يجب أن يكون عادلا، ونفس القانون الذي يجبرني على إخلاء عمونا يجبرني ايضا على هدم المنازل المبنية خلافا للقانون في أنحاء اخرى من بلدنا” في اشارة إلى المنازل التي بناها عرب اسرائيليون بدون تراخيص.

ويقدر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني لم يغادروا بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948.ويشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.

ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية الا ان إسرائيل تفرق بين المستوطنات التي توافق عليها وتلك التي تقام عشوائيا.

ويعيش نحو 400 الف إسرائيلي في الضفة الغربية بين نحو 2,6 مليون فلسطيني.