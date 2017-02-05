ترامب خلال اتصال مع بوروشينكو: أمريكا ستعمل على إعادة السلام في أوكرانيا

واشنطن- كييف- رويترز- قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو يوم السبت في أعقاب اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إن ترامب قال إنه مستعد للعمل مع كل من كييف وموسكو لحل صراع انفصالي في شرق أوكرانيا.

وكان هذا أول اتصال مباشر بين الزعيمين منذ تنصيب ترامب الذي أدى هدفه بتحسين العلاقات مع الكرملين إلى جعل كييف تشعر بالقلق في الوقت الذي لم يتم فيه بعد التوصل لحل للصراع الدائر منذ ثلاث سنوات تقريبا.

وقال ترامب في بيان للبيت الأبيض يوم السبت بعد الاتصال مع بوروشينكو “سنعمل مع أوكرانيا وروسيا وكل الأطراف الأخرى المعنية لمساعدتهم على إعادة السلام على طول الحدود”.

وقال مكتب بوروشينكو إن الحديث مع ترامب اهتم بشكل خاص “بتسوية الوضع في دونباس وتحقيق السلام من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية”.

وأضاف في بيان أن الجانبين ناقشا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

وقال ترامب يوم السبت إن احترامه لبوتين لن يؤثر على سياسته الخارجية.

وأردف قائلا في مقابلة في شبكة فوكس نيوز “إنني أحترم كثيرين ولكن هذا لا يعني أن أتفق معه. إنه زعيم لبلده. أقول إن الاتفاق مع روسيا أفضل من عدمه”.