السفير الفلسطيني في واشنطن يستبعد قطع المساعدات الأمريكية

رام الله- د ب أ- استبعد السفير الفلسطيني لدى واشنطن معن عريقات قطع المساعدات الأمريكية عن السلطة الفلسطينية في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب.

ونقلت وكالة “معا” الفلسطينية الأحد عنه القول: “هناك قناعة في الولايات المتحدة، بغض النظر عن الإدارة، بأن المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين مهمة جدا، ومن المستبعد أن يتم إيقافها من قبل إدارة ترامب لأن هذه المساعدات تذهب لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للشعب الفلسطيني ودعم الأجهزة الأمنية”.

لكن عريقات أشار إلى إمكانية تقليص هذه المساعدات أو وضع شروط إضافية عليها، متوقعا إعلان قيمة المساعدات الأمريكية للسلطة لعام 2017 خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عريقات إن إدارة ترامب أبلغت السلطة رسميا بأنها تريد إجراء مراجعة قانونية لمبلغ الـ221 مليون دولار الذي قررت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تحويله للسلطة قبيل مغادرتها بساعات وتسلم ترامب مقاليد الحكم.