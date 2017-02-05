توقيف 60 شخصا معظمهم من الأجانب في عملية ضد تنظيم الدولة في أنقرة

أنقرة- الأناضول- أوقفت قوات الأمن التركية، الأحد، 60 شخصا معظمهم من الأجانب، في عملية أمنية؛ للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي، في العاصمة أنقرة.

وقالت مصادر أمنية للأناضول، إن العملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة لمديرية أمن العاصمة، واستهدفت عدة عناوين في 4 أحياء بالمدينة.

وتم إجراء الكشف الطبي على الموقوفين ومن ثم نقلهم إلى مديرية أمن أنقرة للتحقيق معهم.

ودأبت قوات الأمن التركية على شن عمليات مداهمة في عدد من المدن لملاحقة عناصر منتمية للتنظيم الإرهابي.