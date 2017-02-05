لافروف: مرتاحون لما خلصت إليه مفاوضات السوريين في أستانة

القاهرة- د ب أ- أعرب وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن ارتياح موسكو لما خلُصت إليه مفاوضات أستانة بشأن الأزمة السورية، مؤكدا أنها مثلت خطوة نوعية جديدة في رفد جهود التسوية السورية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” الأحد عنه القول: “ما ميز مفاوضات أستانة، هو جلوس ممثلي الحكومة والمعارضة المسلحة السوريين وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع السوري على طاولة واحدة، وذلك بعد نأي تام للمعارضة عن أي اتصال مع الحكومة وجميع العمليات المرتبطة بالتفاوض حول مستقبل سورية”.

وأشار إلى أنه، ورغم تمسك الطرفين السوريين بمواقفهما المعروفة، إلا أنهما “أبديا استعدادهما للحوار عبر الوسطاء أولا، وللاتصالات المباشرة كما يأمل الجميع لاحقا”.