اعتقال أربعة مشتبه بهم بسبب صلاتهم بتنظيم الدولة شرق أفغانستان

أشين- ننجارهار- د ب أ- اعتقل أربعة مشتبه بهم على الاقل، بسبب صلات تربطهم بتنظيم الدولة الاسلامية (المعروف إعلاميا باسم داعش)، بإقليم “ننجارهار” شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء الاحد.

وقالت قيادة الشرطة الاقليمية إنه تم اعتقال المشتبه بهم قرب منطقة “أشين” بالاقليم.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة على التقرير حتى الان.

يأتي اعتقال الاشخاص المشتبه أنهم من أنصار تنظيم الدولة، فيما تشن القوات الافغانية عمليات مناهضة للارهاب ضد أنصار الجماعة الارهابية في هذا الاقليم.

كما تنفذ القوات الامريكية المتمركزة في أفغانستان أيضا عمليات لمكافحة الارهاب، ضد أنصار داعش، لاسيما من خلال تنفيذ غارات جوية ضد المسلحين هناك.