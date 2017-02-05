درع الفرات.. مقتل 33 من مقاتلي تنظيم الدولة شمالي سوريا

أنقرة- الأناضول- قصفت القوات التركية، 259 هدفاً لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” شمالي سوريا، الأحد، في إطار عملية “درع الفرات” التي دخلت يومها الـ166، وتمكنت من تحييد 37 إرهابياً (33 قتيلا و4 مصابين).

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، حول عمليات اليوم الـ166 من “درع الفرات”، فإنّ “القصف جاء بعد رصد مواقع داعش عبر وسائط متنوعة”.

وذكر البيان، أن عملية “درع الفرات” التي تنفذها المعارضة السورية بدعم جوي وبري تركي منذ 24 أغسطس/ آب الماضي، “لا تزال متواصلة؛ للقضاء على كافة التهديدات الإرهابية بالمنطقة”.

وقصفت المدافع التركية 220 هدفا للتنظيم، بينما شنت المقاتلات غارات على 39 هدفًا للتنظيم في منطقة الباب، وقرية بزاعة التابعة لها، ما أسفر عن تدمير مقرات وموقع، وسيارات مفخخة، وملاجئ، ومخازن أسلحة يستخدمها التنظيم.

وأشار البيان إلى أن عمليات القصف والاشتباكات أسفرت عن تحييد 37 إرهابيا.

وبلغ عدد المتفجرات المفككة منذ انطلاق عملية درع الفرات في 24 آب/ أغسطس الماضي، 3 آلاف و680، فيما أُعطب 57 لغماً حتى اليوم.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، في 24 أغسطس الماضي، حملة عسكرية في شمال سوريا.

العملية انطلقت تحت اسم “درع الفرات”؛ وتهدف لتطهير المنطقة من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم الدولة “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.