محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب إعادة تفعيل حظر السفر

واشنطن – الأناضول – رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية، الأحد، طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة تفعيل حظر دخول مواطني سبع دول إسلامية للولايات المتحدة، وفق ما أوردته وكالة أسوشييتد برس.

والسبت، قدمت وزارة العدل الأمريكية طعناً ضد الحكم الذي أصدره قاضي فيدرالي، بوقف العمل مؤقتاً بقرار ترامب حظر السفر والهجرة.

ووفق ما ذكرته أسوشييتد برس، طلبت دائرة محكمة الاستئناف التاسعة بسان فرانسيسكو، من ولاية واشنطن وإدارة ترامب، تقديم مزيد من الحجج بعد ظهر الإثنين.

وحسب المصدر نفسه، فإن رفض المحكمة هذا من شأنه أن يسبب معارك قانونية تستمر حتى الأسبوع القادم على الأقل.

وقبل عشرة أيام، أصدر ترامب مرسوماً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

ومنذ توقيعه المرسوم، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني “سياسات عنصرية”، لا سيما تجاه العرب والمسلمين.