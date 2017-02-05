المرصد: “الدولة” يستعيد بلدة قرب الباب بعد ساعات من سيطرة القوات المدعومة من تركيا عليها

القاهرة – د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد، بأن تنظيم الدولة الاسلامية استعاد بلدة بزاعة الواقعة إلى الشرق من مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك بعد ساعات من سيطرة قوات تركية وقوات مدعومة منها عليها.

وأوضح المرصد أن التنظيم شن “هجوماً معاكساً” ، حيث فجر عربة مفخخة في البلدة، وتبع التفجير هجوم من عناصر “انغماسية” من مقاتلي التنظيم، تمكنوا على إثرها من استعادة السيطرة على البلدة.

وتعد البلدة البوابة التي ستتيح للقوات المدعومة من تركيا التقدم نحو مدينة الباب.

وذكر المرصد أن عدداً من القوات قتلوا وأصيبوا في تفجير المفخخة وفي الكمائن التي نصبها التنظيم.