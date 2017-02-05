مقتل جندي اماراتي في اليمن

ابوظبي - أ ف ب – أعلنت قيادة القوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة، ان احد جنودها قتل في اليمن حيث تشارك هذه القوات في عمليات التحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين.

وقالت وكالة الانباء الرسمية “اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد الوكيل راشد علي محمد الظهوري أحد جنودها البواسل”.

وأضافت ان الجندي عنصر في “قواتها المشاركة في عملية اعادة الأمل، مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن” المجاور.

ولم تحدد الوكالة تاريخ ومكان مقتل الجندي الذي ذكرت صحيفة “الامارات اليوم” انه اب لثلاثة اطفال.

وصباح الاحد وصل الى مطار البطين في ابوظبي جثمان الجندي على متن طائرة عسكرية، بحسب الوكالة.

وجرت على ارض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثمان الجندي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وتعد الامارات شريكاً اساسياً في التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015 ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم من انصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق اخرى في اليمن.

وقتل في النزاع اليمني اكثر من 7400 شخص واصيب نحو 40 الف شخص آخر بجروح.

وتكبدت القوات الاماراتية خسائر في معارك اليمن، اذ قتل عشرات من جنودها، بينهم اكثر من خمسين قضوا في ايلول/سبتمبر 2015 في اطلاق الحوثيين صاروخ ارض ارض في محافظة مأرب شرق صنعاء.

وفي حزيران/يونيو 2016، اعلنت ابوظبي ان “الحرب انتهت” بالنسبة الى قواتها في اليمن، وانها ترصد “الترتيبات السياسية ودورنا الاساسي حالياً تمكين اليمنيين في المناطق المحررة”.

ولعبت الامارات دوراً حاسماً في طرد جهاديي تنظيم القاعدة من المكلا بجنوب شرق اليمن اواخر نيسان/ابريل.