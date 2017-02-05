محكمة إسرائيلية تقضي بسجن فتاة فلسطينية قاصر ستة أعوام

القدس – الأناضول – قضت المحكمة المركزية الاسرائيلية، في مدينة القدس، الأحد، بالسجن الفعلي لمدة ستة أعوام، على فتاة مقدسية تبلغ من العمر 16 عاماً، بعد إدانتها بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية طعن.

وأصدرت المحكمة المركزية، اليوم، حكمها بحق القاصر منار الشويكي، التي تعتبر أصغر سجينة مقدسية، بعد أن أمضت 14 شهراً في السجون الإسرائيلية.

واعتقلت قوات الامن الاسرائيلية شويكي في 6 من ديسمبر/كانون الاول 2015، عقب مغادرتها مدرستها “بنات القدس″، في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوبي المسجد الاقصى، بحجة العثور على سكين في حقيبتها، وأنها كانت تنوى تنفيذ عملية طعن.

وأنكرت والدة الشويكي، (عرّفت نفسها باسم أم عبد المجيد الشويكى) التهم المنسوبة لابنتها.

وقالت:” لم تقم ابنتي بذلك، لقد اعتقلوها فور مغادرتها مدرستها التي تقع أمام باب المغاربة، وهي ترتدي زيها المدرسي، وتحمل حقيبتها”.

وأضافت الوالدة:” يتهمونها بأنها كانت تحمل سكين، ولكن لم يتم اظهار هذه السكين في جلسة المحكمة، ولم تعرض حتى صورة تدل عليها رغم مطالبة محامي ابنتي بذلك”.

واستهجنت قرار الحكم الذي وصفته بالجائر، وأشارت إلى أنه “صدر بحق طفلة اعتقلتها سلطات الاحتلال وهي لم تبلغ بعد سن الخامسة عشرة”.

ويبلغ عدد السجينات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية، 68، من اجمالي 7 آلاف معتقل فلسطيني، وفقاً لتقديرات رسمية فلسطينية، بينهم 17 فتاة قاصر.