منى هلا: نادمة على ارتكاب هذه الجريمة البشعة.. والجمهور يرد: أنتِ ملحدة

القاهرة ـ استفزت الفنانة المصرية منى هلا جمهورها مرة أخرى من خلال حسابها الخاص، ولكنها هذه المرة لم تنشر صور جريئة لها ولم تتحدث عن صديقها.

منى هلا كتبت: “أنا عموماً مش من الشخصيات اللى بتندم على أى حاجة عملتها فى حياتها، الحاجة الوحيدة اللى فعلا ندمانة إنى كنت بعملها إنى كنت باكل لحوم الحيوانات فى يوم.. وأتمنى لو ييجى اليوم وأقدر أكفر فيه عن الجرم البشع اللى عملته فى حق كل حيوان دخل معدتى”.

جمهور منى هلا اتهمها بالإلحاد بسبب تحريم ما حلله الله، فردت منى على جمهورها: “ما هو فكرة إن ربنا اللى خلقه دى بتاخدنا للنقاشات الدينية اللى مبحبهاش لإن كل واحد ليه معتقداته و فى الأخر الحلال و الحرام شئ نسبى بحت كل واحد بيشوفه من وجهه نظره”.

يُذكر أن منى هلا استفزت جمهورها سابقا بعد أن نشرت صور لها مع صديقها الذي تعيش معه دون زواج وقالت إن الإشهار يعتبر زواج في نظرها.