مصري طلبت منه فلبينية كلمة مرور “واي فاي” فهتك عرضها داخل شقته في دبي

دبي ـ وجهت النيابة العامة في دبيّ، لمصريّ، تهمة هتك العرض بالإكراه، لوافدة فلبينية، طلبت منه الحصول على كلمة مرور “واي فاي” لكي تستطيع التحدث مع شقيقتها.

وفي التفاصيل، فقد دخلت المجني عليها في أحد المباني ونزلت في الطابق 12 بالخطأ، وحاولت الوصول لشقة شقيقتها ولم تستطع بسبب عدم وجود رصيد كاف في هاتفها، وفشلت أيضا في الاتصال بالإنترنت بشقيقتها.

وأثناء ذلك عرض عليها شخص متواجد في الطابق نفسه المساعدة فطلبت منه الحصول على كلمة المرور لـ”واي فاي” لكي تستطيع التحدث مع شقيقتها، فطلب منها المتهم دخول الشقة والجلوس على الأريكة لحين إحضار الباسوورد .

وأفادت المجني عليها بأن المتهم رجع وادعى أنه لم يجد الباسوورد، فحاولت الخروج من الشقة ليمنعها ويحاول تقبيلها فقامت بمقاومته وتهديده بالشرطة وهربت من الشقة وأبلغت الشرطة، التي ألقت القبض عليه.