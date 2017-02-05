الخلافات المالية تعرقل ترميم دفاع ميلان

روما ـ قالت تقارير صحفية إيطالية، إن صفقة انتقال مارتن كاسيريس، مدافع يوفنتوس السابق إلى ميلان قد فشلت، بسبب وقوع خلاف بين الطرفين على المقابل المادي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن أدريانو جالياني، الرئيس التنفيذي لنادي ميلان عرض على كاسيريس عقدًا يمتد لخمسة أشهر بعد أن نجح الأخير في اجتياز الكشف الطبي.

وأضافت الصحيفة: “ميلان عرض على اللاعب من 300 إلى 400 ألف يورو كراتب خلال مدة العقد (5 أشهر) حتى نهاية الموسم، إلا أن اللاعب رفض العرض بعد ساعات من التفكير”.

وتابعت: “كاسيريس البالغ من العمر 29 عامًا كان من المفترض أن ينضم في صفقة انتقال حر إلى الروسونيري إلا أن اللاعب يريد ضعف المقابل المادي المعروض من الميلان”.

ويحتل ميلان المركز الثامن بسلم ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن يوفنتوس صاحب الصدارة.