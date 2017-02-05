اختطاف ضابط في حراسة هادي على يد “القاعدة “جنوبي اليمن

عدن - الأناضول – أفاد مصدر محلي، الأحد، باختطاف عناصر من تنظيم القاعدة، أحد القيادات الأمنية في حراسة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقال المصدر إن “عناصر من القاعدة اختطفوا صباح اليوم، العقيد عبدالله الخضر حسين، أحد قيادات الحماية للرئيس هادي، في منطقة الخديرة، إحدى قرى مديرية لودر بمحافظة أبين”.

وأضاف المصدر وهو من مديرية لودر، مفضلاً عدم ذكر هويته لدواع أمنية، أن “عناصر التنظيم نصبوا نقطة تفتيش عند أحد مداخل منطقة الخديرة، واعترضوا سيارة العقيد عبدالله، بينما كان في طريقه إلى لودر، ومن ثم اقتادوه إلى جهة غير معلومة”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الرئاسة اليمنية لتأكيد أو نفي ما قاله المصدر.

وهذه هي المرة الأولى التي يختطف فيها عناصر القاعدة ضابطاً يمنياً في أبين منذ بدء نشاطها في المحافظة في فبراير/ شباط 2016، عقب مقتل زعيم التنظيم فيها “جلال بلعيدي” المكنى بأبي حمزة الزنجباري، في 4 من الشهر نفسه.

وشهدت “لودر” ثالث أكبر مدن أبين، خلال الأيام القليلة الماضية، نشاطاً ملحوظاً لعناصر القاعدة، عقب انسحاب وحدات تابعة للحزام الأمني، دون معرفة أسباب انسحابها، لكن تلك القوات تعرضت لهجمات مكثفة من قبل التنظيم خلال الفترة الأخيرة.