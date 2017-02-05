رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع السفير التركي “تعزيز التعاون المشترك”

رام الله - الأناضول – بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، الأحد، مع السفير التركي في فلسطين، كورجان تورك أوغلو، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات.

وأكد الحمد الله، في بيان صحافي، عقب اللقاء الذي تم في مقر رئاسة الحكومة في مدينة رام الله، على ضرورة “تضافر الجهود من أجل عقد لجنة مشتركة بين البلدين على مستوى رؤساء الوزراء والحكومة”

وثمّن “الدعم التركي المستمر على كافة الأصعدة خاصة قطاعي الصحة والطاقة”.

كما قدم شكره على المنحة التركية لصالح وقود محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

وأعلنت تركيا وقطر، مؤخراً عن تبرعهما بمبالغ مالية، ووقود بغرض تزويد محطة الكهرباء في قطاع غزة بالوقود، بعد تفاقم أزمة نقص التيار الكهربائي في القطاع.

وقررت تركيا تقديم 15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة توليد الكهرباء، قطر، فيما قدمت قطر 12 مليون دولار لتمويل شراء وقود للمحطة.