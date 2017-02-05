القوات العراقية تعتقل 35 من عناصر “الدولة” شرقي الموصل

الموصل - د ب أ – أفاد ضابط عراقي الاحد، بأن القوات العسكرية اعتقلت35 من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية شرقي الموصل.

وقال العقيد دريد سعيد من قوات مكافحة الإرهاب، إن” القوات العراقية طوقت بعض الاحياء السكنية في المحور الشرقي لتدقيق وتفتيش المنازل في احياء الموصل المحررة بحثاً عن فلول وخلايا داعش وتمكنت من اعتقال 35 متورطاً بأعمال ارهابية بناء على معلومات استخبارية واقتادتهم الى مقر قيادات جهاز المكافحة للتحقيق معهم “.

من جانب آخر عثرت القوات العراقية على مخبأ للأسلحة والمتفجرات وقذائف هاون في منطقة الاخاء شرقي الموصل على خلفية معلومات أفاد بها سكان المنطقة .

وذكرت مصادر في الجيش العراقي أن القوات عثرت على المخبأ وصادرت محتوياته من مواد متفجرة وقذائف وعبوات ناسفة .