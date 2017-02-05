رئيس باكستان:حلم تحقيق السلام في المنطقة لن يكتمل مالم يتم حل نزاع كشمير

إسلام آباد – د ب أ – قال الرئيس الباكستاني ممنون حسين الأحد، إن حلم تحقيق السلام في المنطقة لن يكتمل مالم يتم حل نزاع كشمير وجامو بالتوافق مع رغبات سكان الولاية .

ونقلت وكالة اسوشيتد بريس اوف باكستان عن الرئيس القول إن جامو وكشمير تمثل محور نزاع رئيسي بين الهند وباكستان.

وقال في رسالة بمناسبة يوم التضامن مع كشمير “مواطنو هذه الولاية يستحقون أن يرون فجر السلام والرخاء الذي حرموا منه بسبب رفض الهند تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف ” الهند مستمرة ليس فقط في حرمان شعب جامو وكشمير من حق تقرير المصير خلال العقود السبعة الماضية، ولكن أيضاً تعرضهم لأسوأ انتهاكات حقوق الانسان والعنف والقمع″.

وقال ممنون” باكستان تدعو المجتمع الدولي أن يدرك مسؤوليته تجاه هذه المسألة، وتطالبه بإجراء تحقيق مستقبل بشأن انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها القوات الهندية في جامو وكشمير “.