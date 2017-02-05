لجنة تحقيق يمنية توثق “انتهاكات” للحوثيين في براقش التاريخية

الأناضول - اليمن – أعلن فريق تحقيق حكومي يمني، الأحد، توثيقه عدداً من “الانتهاكات” التي ارتكبها مسلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في مدينة براقش التاريخية بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، إن فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (التابع للحكومة) زار المدينة و”اطلع على حجم الأضرار التي لحقت بها”.

وأضافت أنه “تم رصد عدد من الانتهاكات التي طالت هوية المدينة الأثرية ومعالمها التاريخية من قبل المليشيا الانقلابية”.

ويرجع تاريخ براقش إلى 1000 عام قبل الميلاد، وهي تابعة لمديرية مجزر التي سيطر عليها الحوثيون منذ 2014 وحتى نهاية 2016.

وجاءت الزيارة لبراقش، ضمن برنامج ميداني للفريق، للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في محافظتي مأرب (شرق) والجوف (شمال) خلال العامين 2014-2015.

ولفت الفريق الحكومي إلى أن “الحوثيين وقوات صالح، حولوا براقش إلى ثكنة عسكرية، وأنشأوا فيها سجوناً للمواطنين داخل مبانيها الأثرية وغرف لقياداتها، وعمل حفريات خنادق ومتاريس حربية في أسوارها ومعابدها، ومقابر للقتلى من المواطنين الذين قضوا تحت التعذيب”.

كما جرى توثيق “شهادات عدد من المواطنين المجاورين للمدينة الأثرية حول قصف المدينة واحتلالها والعبث في محتوياتها ومعالمها الأثرية والإضرار بهويتها الأثرية والثقافية والتي تعتبر إرثاً إنسانياً للعالم أجمع″.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين وقوات صالح، حول ما نقلته الوكالة اليمنية عن فريق التحقيق.

وألحقت الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عامين، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وصالح من جهة أخرى، ضرراً بالغاً بالمواقع التاريخية والأثرية في اليمن بسبب عدم تحييدها عن مناطق الصراع، واستمرار استخدامها واستهدافها من جميع الأطراف .

وأطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، نداءات طالبت فيها أطراف النزاع بتجنيب مواقع ومعالم الآثار أي شكل من أشكال الاستخدام والاستهداف العسكري، والعمل على في حمايتها.