السفارة الأمريكية ببغداد: أنباء رفض ترامب لقاء العبادي عارية عن الصحة

بغداد - الأناضول – أعلنت السفارة الأمريكية لدى العراق، عدم صحة أنباء تداولتها وسائل إعلام مفادها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض لقاء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتهنئته بالمنصب.

وقالت السفارة في بيان الأحد، “ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا حول إبلاغ السفير الأمريكي دوغلاس سيليمان، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بقرار ترامب بعدم استقباله هي أخبار خاطئة وعارية عن الصحة”.

وسبق أن أن أعلن مكتب العبادي في نوفمبر/تشرين ثانٍ المنصرم توجيه ترامب دعوة لرئيس الوزراء العراقي لزيارة الولايات المتحدة أثناء اتصال هاتفي عقب فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية.

ووفق بيان مكتب العبادي ساعتها، “تعهد ترامب بتقديم دعم قوي وراسخ للعراق في الحرب التي تخوضها بغداد ضد تنظيم داعش بدعم من الولايات المتحدة التي تقود تحالفاً مكوناً من أكثر من 60 دولة”.

وتحظى الحملة العسكرية العراقية ضد تنظيم “الدولة الاسلامية” شمالي العراق بدعم جوي وبري واسع من قبل الولايات المتحدة، حيث يتولى آلاف من الجنود الأمريكيين تقديم المشورة العسكرية والمعلومات الاستخباراتية فضلاً عن تدريب القوات العراقية.