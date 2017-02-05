مقتل 12 عراقياً في قصف “الدولة” لمنطقة شرقي الموصل

الموصل - د ب أ – أفادت القيادة العسكرية الاحد، بأن 12 مدنياً عراقياً قتلوا في قصف استهدف منزل عائلتين شرقي مدينة الموصل.

وقال النقيب أحمد العبيدي من قيادة العمليات المشتركة، إن” 12 مدنياً لقوا حتفهم في قصف صاروخي لداعش استهدف منطقة سومر ظهر اليوم شرقي الموصل بينهم خمسة نساء وثلاثة أطفال “.

وأضاف أن القوات العراقية أخلت سكان منطقة سومر بسبب ارتفاع حدة القصف الصاروخي للتنظيم خلال الـ 48 ساعة الماضية إلى مناطق أقل خطورة في المحور الشرقي .