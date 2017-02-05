نتنياهو: سأدعو في بريطانيا إلى “مواجهة العدوان الاستفزازي الإيراني”

تل أبيب – د ب أ – صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه سيؤكد خلال اجتماعه مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي في لندن غدا على ضرورة “الوقوف معا في وجه النهج العدائي والاستفزازي الإيراني الذي اشتد خلال الأيام الأخيرة”.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول الأحد إنه سيبحث في لقائه غدا مع ماي ووزير خارجيتها بوريس جونسون تعزيز العلاقات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية بين الجانبين.

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو في وقت لاحق اليوم إلى لندن.

وتوقعت الإذاعة أن تعرب ماي خلال الاجتماع عن قلقها من تكثيف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.

وتأتي هذه الزيارة قبل زيارة نتنياهو المقررة إلى واشنطن منتصف الشهر.