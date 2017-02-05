العراق: الحكم ضد قرار ترامب بحظر السفر “خطوة في الاتجاه الصحيح”

بغداد – رويترز – عبر متحدث باسم الحكومة العراقية الأحد، عن رضا بلاده عن قرار محكمة استئناف أمريكية ضد حظر سفر كان فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفض الحكم طلباً عاجلاً من وزارة العدل بإعادة العمل بالحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين والذي يمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلد ويحظر مؤقتاً استقبال اللاجئين.

وقال المتحدث سعد الحديثي “إنها خطوة بالاتجاه الصحيح للانتهاء من المشاكل التي نتجت عن هذا القرار.”

ووضع الحظر قيوداً على دخول العراقيين ومواطني ست دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين إلى الولايات المتحدة.