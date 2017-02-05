عائلات سورية تغادر بيروت إلى الولايات المتحدة بعد تعليق حظر السفر

بيروت- أ ف ب- غادرت عائلات سورية الأحد مطار بيروت الدولي في طريقها إلى الولايات المتحدة بعد تعليق القضاء الأمريكي العمل بقرار الرئيس دونالد ترامب حظر دخول مواطني سبع دول الأراضي الأمريكية.

وافادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أن “شركات الطيران العاملة في المطار بدأت اعتبارا من الاحد بالسماح لرعايا الدول السبع (…) بالتوجه إلى الولايات المتحدة على متن رحلات الشركات الوطنية والعربية والاجنبية تطبيقا لقوانين السفر العالمية”.

واضافت “غادر بيروت عدد من العائلات السورية الحاملة وثائق رسمية تخولها دخول الاراضي الأمريكية متوجهة إلى هناك عن طريق بعض الدول الأوروبية والعربية”.

واكد مصدر في شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية لفرانس برس استئناف السماح لمواطني الدول السبع بالسفر الى الولايات المتحدة.

ويشار إلى عدم وجود رحلات مباشرة بين لبنان والولايات المتحدة. ونتيجة الحرب والعقوبات الغربية على سوريا، يختار غالبية السوريين السفر الى الخارج عن طريق بيروت.

وعلق قاض فدرالي أمريكي الجمعة العمل بالمرسوم التنفيذي الذي اصدره ترامب في 27 كانون الثاني/ يناير، ما اعاد فتح أبواب الولايات المتحدة أمام مواطني الدول السبع وهي العراق وليبيا والسودان وسوريا والصومال واليمن وايران.

كما رفضت محكمة استئناف فدرالية الأحد طلبا قدمته وزارة العدل لمعاودة العمل فورا بقرار الحظر.

واثر تعليق القضاء الاميركي للقرار، اعلنت شركات طيران عدة بينها ايرفرانس وبريتش ايرويز والامارات والاتحاد، والخطوط القطرية ولوفتهانزا الالمانية والخطوط الجوية السويسرية وشركة يونايتد ايرلاينز انها ستنقل المسافرين من مواطني الدول السبع اذا كانت بحوزتهم تاشيرات صالحة.