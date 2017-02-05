انضمام قائد من قوات “الانتفاضة الشعبية” لصفوف طالبان شمال أفغانستان

كابول- د ب أ- انشق قائد من قوات “الانتفاضة الشعبية” إلى صفوف مسلحي طالبان بإقليم ساري-بول شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء الأحد.

وقال مسؤولو الحكومة المحلية إن قائد الانتفاضة انضم إلى صفوف طالبان برجاله الـ14 في منطقة صياد.

وأكد ذبيح الله أماني، المتحدث باسم حاكم الاقليم التقرير، قائلا إن قائد الانتفاضة يدعى نور محمد.

وأضاف أماني أن القائد محمد ورجاله أخذوا العديد من الاسلحة والذخائر معهم، بعد انشقاقهم إلى صفوف مسلحي طالبان.

وتابع أماني أن القائد محمد كان يقاتل سابقا الجماعات المسلحة، مع قوات الامن الافغانية.

وتابع أن مئات من قوات الانتفاضة الشعبية تقاتل حاليا مسلحي طالبان وإرهابيين آخرين في هذا الاقليم.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على التقرير حتى الان.