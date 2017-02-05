عشرات القتلى اثر تساقط كميات كبيرة من الثلوج في أفغانستان

كابول- أ ف ب- قتل عشرات الاشخاص اثر تساقط كميات كثيفة من الثلوج منذ الخميس على أفغانستان، بحسب حصيلة أولية مرشحة للارتفاع مع تقدم عمليات الانقاذ في القرى النائية، بحسب ما افاد مسؤولون الأحد.

واحصت وزارة الكوارث الطبيعية عصر الأحد “54 قتيلا و52 جريحا في انهيارات ثلجية أو بسبب البرد في 22 ولاية”، وفق ما افاد محمد عمر محمدي المسؤول عن الاتصال.

واعلنت الحكومة الاحد يوم عطلة في الخدمات العامة والمدارس.

واضافت الوزارة أن “168 منزلا تضرر وفقد 340 راس ماشية” في حين تحدث مصدر آخر عن 600 راس ماشية جرفها انزلاق ثلجي في بادخشان (شمال شرق).

واضاف متحدث باسم الوزارة ان “تساقط كميات كبيرة من الثلوج سجل في 22 ولاية (من 34)” الاشد تضررا بينها كانت في وسط البلاد وهي ساري بول ووردك وغزنه وباميان وبروان وفي الشمال خصوصا سامنغان وفي الشمال الشرقي بادخشان ونورستان وفي الشرق لاغمان.

وفي حدث نادر وصل تساقط الثلوج ولاية قندهار جنوب البلاد.

واضاف المتحدث “بحسب معلوماتنا لقي 18 شخصا مصرعهم في انهيارات ثلجية في بادخشان وعشرات آخرون لا يزالون عالقين بسبب انقطاع حركة المرور في طرقات غطتها الثلوج، ونحن نحاول نجدتهم”.

واشار مكتب حاكم بادخشان الى 20 قتيلا في غضون ثلاثة ايام في هذه الولاية الاكثر ارتفاعا في البلاد مع قمم يصل ارتفاعها نحو ثمانية آلاف متر.

وفي بروان شمالي كابول احصى المتحدث باسم الحاكم وحيد صديقي “16 قتيلا وخمسة جرحى بسبب تساقط الثلوج والانهيارات الثلجية”.

وشهدت العاصمة كابول تساقط الثلوج، دون اضرار، طوال ليل السبت الى الاحد مع طبقة ثلج بلغ سمكها ما بين 30 و40 سم، الامر الذي لم يسجل منذ خمس سنوات على الاقل.

وتكثر في شتاء افغانستان الانهيارات الثلجية المميتة وتزيد من ضعف عمليات الانقاذ معدات غير ملائمة والفقر المدقع لسكان لا يملكون وسائل التوقي بنجاعة من تقلب الاحوال الجوية والبرد.