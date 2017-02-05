مساعد وزير الخارجية الإيراني: نأمل بعودة الاستقرار السياسي إلى الولايات المتحدة

طهران- د ب أ- أعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني إبراهيم رحيم بور عن أمله بعودة الاستقرار السياسي إلى الولايات المتحدة.

وأشار ابراهيم رحيم بور، في اجتماع مع عدد من سفراء بلدان آسيا وافريقيا المعتمدين لدى طهران إلى الاوضاع الراهنة في الولايات المتحدة وأعرب في ذات الوقت عن أمله “بعودة الاستقرار السياسي إلى واشنطن”، بحسب وكالة فارس الإيرانية للأنباء الأحد.

ووصف المسؤول الإيراني سياسة بلاده الخارجية بأنها “تتسم بالشفافية وتقوم على علاقات الصداقة مع الشعوب والبلدان”.