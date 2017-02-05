رئيس الأركان التركي يتفقد القوات على الحدود مع سوريا

أنقرة- الأناضول- أجرى رئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي أكار، الأحد، جولة تفقدية على الوحدات العسكرية العاملة في ولايتي غازي عنتاب وكليس المتاخمتين للحدود السورية.

وحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان، رافق أكار في جولته التفقدية، قائد القوات البرية صالح ذكي جولاق، وقائد القوات الجوية عابدين أونال.

وأضاف البيان أنّ أكار زار مركز قيادة العمليات العسكرية في غازي عنتاب، واطلع من الضباط على آخر التطورات المتعلقة بعملية درع الفرات، ومكافحة المنظمات الإرهابية في شمالي سوريا.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، في 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في شمال سوريا، تحت اسم “درع الفرات”، استهدفت تطهير المنطقة من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.