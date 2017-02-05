أحمد عدوية يغني لشعبان عبدالرحيم في العناية المركزة

القاهرة ـ تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان شعبان عبدالرحيم أثناء تواجده في العناية المركزة، خلال أزمته الصحية الأخيرة.

الفيديو أظهر شعبولا وهو على سرير المرض، وكان في زيارته الفنان أحمد عدوية، والذي قام بالغناء له في محاولة للتخفيف عنه، وحاول شعبان مشاركته الغناء.

وكان شعبان عبدالرحيم قد تعرض لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، والتي استدعت دخوله المستشفى، ومكوثه بها لمدة 9 أيام.

يذكر أن شعبولا قد دافع عن أحمد عدوية بعد أن طالبه الملحن حلمي بكر بالاعتزال، بقوله إن حلمي بكر هو من يجب أن يعتزل، حيث أنه أكبر من عدوية سنا.