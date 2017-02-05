هشام عباس: مشاجرة سبب تعرفي على زوجتي

القاهرة ـ استعاد الفنان المصري هشام عباس، ذكريات أول لقاء جمع بينه وبين زوجته وكيف اكتشف حبه لها.

هشام عباس، قال خلال استضافته في برنامج “كل يوم”، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية” ON E”: “إنه كان يغنى بأحد الفنادق وكانت لديه “كابينة على البسين ـ (حمام السباحة)”، تطلّ على مكان لدروس “آيروبكس″ فيه فتيات، إلا أن فتاة خرجت وطردته، لأن المكان يخص السيدات فقط”.

هشام عباس، أضاف “أنه بالرغم من أنه كان مشهورًا وقتها، ولكن الفتاة طردته، وقالت :”اطلع برة”، مؤكدًا أنها عجبته وأنها كانت لذيذة جدً وعجبته”، وبعدها تعرف عليها وارتبط بها.