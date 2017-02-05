الفنانة الكويتية ملاك تتعرض للتحرش

الكويت ـ تعرضت الفنانة الكويتية ملاك للتحرش من أحد الأشخاص، بعد أن عرض عليها حمل أغراضها.

الفنانة الكويتية نشرت مقطع فيديو، على حسابها الخاص على موقع “سناب شات”، كشفت خلاله تفاصيل ما حدث معه.

ملاك قالت إنه اقترب منها شخص عرض عليها المساعدة في حمل الأغراض أثناء التسوّق، لكنّها رفضت فوقف الى جانب سيّارتها وتحرش بها.

وأضافت ” عندما صرخت عليه وطلبت منه التنحي، قال لي: ليش تصرخين؟ يعني يا أتحرّش فيكم وتسكتون، ولّا لأ لا تضيّعون حظّي وتصرّخون”.

وتابعت “كنت سأطلب دوريّة ومو بس هيك، كنت حسوّي فيه جريمة، ودي لو أراه مرّة ثانية حتّى تعلّمه الرجولة علشان يربّي اخواته، يمكن مو متربيين مثله”.