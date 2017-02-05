باحثون يطورون أوراق جديدة يمكن الطباعة عليها لأكثر من 80 مرة

لندن ـ نجح باحثون في تطوير أوراق جديدة يمكن إعادة طباعتها باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية، ومحو ما كتب عليها عن طريق التسخين إلى 120 درجة وإعادة الكتابة عليها أكثر من 80 مرة دون أن تتلف أو يصيبها أي ضرر.

وأوضح الباحثون أن هذا يأتي عن طريق وضع طبقة رقيقة من المواد الكيميائية تجعل الأوراق تحتفظ بالطباعة لمدة خمسة أيام على الأقل ثم تبدأ في التلاشي.

ويقول الباحثون إن الورق الجديد أقل في التكلفة من الطباعة التقليدية، ويمكن أن يستخدم كحل لمعالجة مشكلة إزالة الغابات لإنتاج الورق والورق المقوى.

وعن سر ذلك قال الباحثون أم هذه التكنولوجيا عبارة عن مادة كيميائية تساعد في تغيير اللون الموجود على الورق، وطلاؤه بطبقة رقيقة من تلك المادة يجعل من الممكن إعادة استخدامه أكثر من مرة.