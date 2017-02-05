مقتل 96 شخصا بسبب تساقط الثلوج بكثافة وانهيارات ثلجية في أفغانستان وباكستان

كابول ـ د ب أ ـ لقي 96 شخصا على الأقل حتفهم بسبب تساقط الثلوج بكثافة والأمطار والانهيارات الثلجية والبرد القارص في أفغانستان وباكستان، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وذكر مسؤولون اليوم الأحد أن حصيلة القتلى في أفغانستان ارتفعت إلى 87 على الأقل، بينما لقي تسعة أشخاص حتفهم اليوم الأحد إثر انهيار ثلجي ضرب قرية صغيرة شمالي باكستان.

وقال حفيظ عبد القيوم الحاكم الإقليمي لإقليم نورستان النائية، الواقعة شرقي أفغانستان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “ضربت الانهيارات الثلجية منازلا في قرية أفساي بحي بارجي ماتال اليوم، مما أسفر عن مقتل 46 شخصا وإصابة 11 آخرين”.

وطبقا لسجلات هيئة التعامل مع الكوارث الطبيعية الافغانية، نفق 571 حيوانا ودمر 18 منزلا.

وذكر عمر محمدي أحد المتحدثين باسم الهيئة: “تضرر الشمال بشدة بشكل خاص. قتل 16 شخصا وأصيب أكثر من عشرة آخرين في إقليمي باداخشان وساري بول وحدهما، عندما اجتاحت انهيارات جليدية عددا من المنازل”.

ويتوقع زيادة أعداد الضحايا مستقبليا.