﻿الجزائر تستقبل وفدا عسكريا ليبيا من قيادة عملية «البنيان المرصوص»

الجزائر ـ من عبد الرزاق بن عبد الله: استقبلت الجزائر، أمس الأحد، وفداً عسكرياً ليبياً يضم ضباطا من قيادة عملية «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة الوفاق، وذلك في إطار وساطة تقوم بها السلطات لإطلاق حوار يفضي إلى اتفاق سياسي بين مختلف فرقاء الأزمة.

وقال بيان للخارجية الجزائرية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن «وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، استقبل في الجزائر العاصمة، وفدا من الضباط الليبيين، بقيادة الجنرال محمد الغسري، يمثلون قيادة عملية البنيان المرصوص».

وأضاف البيان أن «الوفد الليبي اغتنم زيارته للجزائر لتقديم عرض شامل للعمليات العسكرية في ليبيا، خاصة عملية تحرير مدينة سرت (شمال وسط) من التنظيمات الإرهابية».

وأشار إلى أن «اللقاء يأتي في إطار الوسائل الرامية لتعزيز الحوار الليبي الشامل، من أجل إيجاد حل سياسي توافقي والمصالحة الوطنية الليبية».

ونقل البيان، عن مساهل، تأكيد «موقف بلاده الثابت من أجل حل سياسي للأزمة الليبية، وعلى جهود الجزائر المتواصلة في هذا الشأن، بعيدا عن كل تدخل خارجي في هذا البلد الشقيق والجار».

وأشاد الوزير الجزائري، بـ»الإنجازات العسكرية الليبية المحققة في إطار مكافحة الإرهاب، في مدينتي سرت وبنغازي، وكذلك في العديد من المدن الأخرى».

كما أشاد الوفد الليبي، وفق وكالة الأنباء، بـ»الدور الفعّال والثابت الذي تلعبه الجزائر لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، في إطار اتفاق الصخيرات الذي أبرم في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 برعاية الأمم المتحدة».

ولم يذكر البيان مدة هذه الزيارة وعدد وهوية الضباط المشاركين فيها.

ومنذ عامين، وبوتيرة شبه متواصلة، تستقبل الجزائر وفودًا رسمية وسياسية ليبية من مختلف التوجهات، في إطار وساطات لحل الأزمة بالتنسيق مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر.

وزار الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة، عدة مسؤولين وشخصيات ليبية، في مقدمتهم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وخليفة حفتر قائد القوات التابعة لـ»برلمان طبرق». (الأناضول)