﻿البشير يتهم المخابرات المصرية بدعم معارضيه

الخرطوم ـ «القدس العربي»: اتهم الرئيس السوداني، عمر البشير، المخابرات المصرية بدعم معارضيه، مؤكدا في الوقت نفسه عدم إيواء بلاده لأي «قيادات إخوانية».

واعتبر البشير أن «مثلث حلايب ظل مثلثا سودانيا»، مشيراً إلى أن حكومته «تجدد شكواها سنويا لدى مجلس الأمن وإذا هم (مصر) أصروا على رفض التفاوض نحن مضطرون للذهاب إلى مجلس الأمن». في المقابل قال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية لـ«القدس العربي»: « لا أستطيع التعليق الآن على هذه التصريحات المنشورة، فلم نسمع الحوار بعد». وشدد على «بلــــورة رأي قريبا»، قائلاً: «فور إذاعة الحوار سوف ندرس الموقف جيدا وسيكون لنا رد مناسب عليه».