﻿زعيم حزب مغربي يحذر من احتمال دخول نفايات نووية إسرائيلية لبلاده

الرباط ـ «القدس العربي»: حذر مسؤول حزبي مغربي من نفايات نووية اسرائيلية قــــد تكون دخلت المغرب، وقال إن هذه النفايات تحمل مواد سامة.

وقال محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق وزعيم الحزب الليبرالي المغربي، إن نفايات نووية إسرائيلية من المحتمل أن تكون قد دخلت المغرب.

وقال زيان في تصريح لإحدى الإذاعات المغربية، حول النفايات الإيطالية التي أوقفتها الحكومــة، إن هناك احتمالا لوجود نفايات نووية خطيرة دخلت من إسرائيل للمغرب، وإن النفايات تحمل مواد سامة، تم دعمها من نفايات نووية اسرائيلية.

وقال المحامي إسحاق شارية، إن تصريحات وزير حقوق الإنسان السابق والنقيب زيان، تتطلب فتح تحقيق عاجل لإطلاع المغــاربة عــــلى حقيقة ما قاله زيان، كما يجب فتح تحقيق علمي وقضائي حول ما تتضمنه النفايات التي دخلت للمغرب.