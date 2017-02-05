﻿المغني البريطاني زين مالك يتلقى تهديدات بالقتل على تغريدة «الحرية لفلسطين»

لندن ـ «القدس العربي»: تلقى العضو السابق في فرقة «وان دايريكشين» البريطانية، تهديدات بالقتل من معجبين غاضبين لدخوله على خط القضية الفلسطينية بتغريدة على هاشتاغ «فري بالستاين».

فقد أغضب الفنان زين مالك (21 عاما) من أصول باكستانية، بعضا من معجبيه، بعدما نشر على حسابه تغريدة «فري بالستاين»، وتشاطرها مع 13 مليون شخص يتابعونه وتلقفها على الفور 130 ألفا وأعادوا نشرها.

وبعد دقائق من نشرها شن معجبوه من الإسرائيليين، هجوما كاسحا عليه، وطالبوه بأن «يقتل نفسه» وهددوه بالقول «دعني اقتلك». وكتب أحدهم يقول « على زين أن يقول ما قال… وأعني إذا كنا إرهابيين كما يقول فلماذا لا نقتله على قوله هذا».