﻿محكمة مصرية تجيز للموظف المسيحي عطلة مدفوعة للحج إلى القدس

القاهرة ـ «القدس العربي»: قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بأحقية الموظف الحكومي المسيحي في عطلة مدفوعة الأجر إذا رغب في زيارة الأماكن المسيحية المقدسة في القدس، أسوة بموظفي الحكومة المسلمين الراغبين في الحج.

المحامي نجيب جبرائيل، مقيم الدعوى القضائية قال لـ»القدس العربي»، حول تعارض هذا الحكم مع قرار الكنيسة بعدم السفر للقدس»نعم هناك تعارض، فقرار الكنيسة في أوائل سبعينيات القرن الماضي كان بعدم السفر إلى القدس طالما بقيت تحت الاحتلال والبابا تواضروس يسير على نهج البابا شنودة نفسه في هذا الأمر، ولكن أرى أن البعض قد لا ينصاع للقرار بعد هذا الحكم».