﻿القضاء يهزم ترامب وأمريكا مفتوحة أمام المسلمين

واشنطن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: في قرار شكل ضربة قاصمة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية، طلباً من وزارة العدل، بإعادة العمل بالحظر الذي فرض على المهاجرين، ويمنع مواطني سبع دول إسلامية من دخول البلد، ويحظر مؤقتاً استقبال اللاجئين.

ونص طعن الحكومة على أن قرار جيمس روبارت قاضي واشنطن يعرض الناس لضرر فوري ويعطل أمرا تنفيذيا و«يشكك في حكم الرئيس على مسائل الأمن القومي المتعلقة بحجم الخطر الذي يمثله دخول فئات معينة (من غير المواطنين) وأفضل سبل لخفض هذا الخطر إلى الحد الأدنى.»

وندد ترامب بـ«هذا المدعو قاضياً» في سلسلة من التغريدات أول أمس السبت، وقال للصحافيين «سننتصر. من أجل سلامة البلاد سننتصر».

إلى ذلك واصلت إدارة ترامب تصعيدها ضد إيران، إذ حذرها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، من «اختبار حزم إدارة ترامب»، بعد أيام من فرض واشنطن مجموعة من العقوبات الجديدة على طهران عقب إجرائها تجربة لصاروخ باليستي.

وقال بنس في مقابلة مع شبكة «ايه بي سي نيوز» السبت «سيكون من الأفضل لإيران أن تدرك أن هناك رئيسا جديدا في المكتب البيضاوي. ومن الأفضل لإيران ألا تختبر حزم هذا الرئيس الجديد».

وأضاف بنس: «الإيرانيون حصلوا على اتفاق مع المجتمع الدولي. نعتقد الرئيس وأنا وإدارتنا أنه اتفاق سيئ للغاية».

وعلى صعيد العلاقة مع روسيا، رفض ترامب الدعوات لاتخاذ موقف أكثر تشدداً حيال موسكو، مؤكدا أنه يحترم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» «أنا أحترمه. حسنا، أنا أحترم الكثير من الناس، لكن ذلك لا يعني أنني أتفق معهم».

فقاطعه المذيع واصفاً بوتين بأنه «قاتل» فرد ترامب: «هناك الكثير من القتلة. لدينا الكثير من القتلة. هل تعتقد أن بلادنا بريئة؟».

من جهته، وصف مايكل ماكفول السفير السابق لدى روسيا، ومستشار الرئيس السابق باراك أوباما، تصريحات ترامب هذه بأنها «مقززة».

وقال في تغريدة على «تويتر» «هذه المقارنة الأخلاقية التي يواصل ترامب عقدها بين الولايات المتحدة وروسيا مقرفة (وغير دقيقة).»