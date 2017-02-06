﻿التصويت يُخرج هُمام إبراهيم من «آراب آيدول»… والنجم صابر الرباعي يشعل المسرح

دبي – لما المجايدة: أوشك التحدي على وصوله إلى نهايته، واقترب تتويج الفائز باللقب في ظل ازدياد حدة المنافسة بين المشتركين السبعة الذين تأهل منهم ستة فقط إلى العرض المباشر المقبل من برنامج المواهب العالميّة في صيغته العربيّة «Arab Idol» على MBC1 و»MBC مصر». ولم تكن حلقة النتائج التي استقبلت النجم التونسي صابر الرباعي مشابهة للحلقات الأخرى، إذ لم يعد أي من المشتركين في أمان بل باتوا كلهم في خطر، وكلّما اقتربت لحظة الحسم أضحت المنافسة أشد.

وأفضت النتائج عن خروج المشترك العراقي هُمام ابراهيم من المنافسة، نظراً لحصوله على أدنى نسبة تصويت من الجمهور. وبذلك يستمر في العروض المباشرة القادمة كل من أمير دندن، يعقوب شاهين، عمّار محمد، محمد بن صالح، مهنّد حسين، وداليا سعيد. وقبل ذلك، وقف المشتركون السبعة أمام لجنة التحكيم الثلاثيّة المؤلّفة من النجوم وائل كفوري، نانسي عجرم، أحلام، وحسن الشافعي في اختبار جديد، غنّوا فيه مجموعة من الأغنيات. وستحلّ النجمة أصالة نصري ضيفة على حلقة النتائج في سهرة السبت المقبل.

تفاصيل الحلقة

انطلقت الحلقة مع همام ابراهيم من العراق في أغنية «شعلومة» لحاتم العراقي، وعلق حسن قائلاً بأن همام هو فنان محترف، ويدرك جيداً ماذا يفعل، وأثنت أحلام على ثقته بنفسه، وتطوره أسبوعاً بعد آخر. كما أشادت نانسي بذكائه الفني وحسن اختياراته، فيما أكد وائل بأن المشترك لم يخذله وخلق هوية خاصة به، متمنياً أن يستمر بتصويت الجمهور.

وغنى عمّار محمّد «أيوه» لمحمد عبده، فأشاد وائل بما وصفه بالموهبة الفظيعة وسُرعة العِرب التي اعتبر أنها فريدة من نوعها. وفيما أكّدت نانسي بأن المشترك سيصل حتماً إلى المنافسة الكبرى، رأى حسن أن في صوته ميزة تجعله معروفاً بالنسبة له حين يسمعه حتى ولو لم يره أمامه، ووصفته أحلام بصوت اليمن القادم. أما محمد بن صالح، فأدى أغنية «ما يهمنيش» لملحم بركات، فوصفته نانسي بـ»وحش أراب آيدول»، تعبيراً عن إعجابها بما يقدمه صوتاً وأداءً،

وأثنى حسن على ثقته الكبيرة بذاته واعتداده بنفسه، مؤكداً بأن الجمهور بدأ يعتاد على صوته ذات الخامة الخاصة المختلفة عن الجميع، وبات متعلقاً به، أما وائل فعلى رغم إعجابه بأدائه لكنه أعطاه ملاحظة من أجل الحلقات المقبلة، وقالت أحلام «أنت صوت يؤرشف في التاريخ». وأدى أمير دندن «أمانة عليك» لكارم محمود بأسلوبه الخاص، فعلقت أحلام بالقول «أبهرتمونا يا عيال فلسطين»، ولفتت نانسي إلى أنها ترى ولادة نجم لديه مستقبلاً كبيراً، ونصحته بالتركيز على اختياراته وتحديد هوية فنية خاصة في المرحلة المقبلة. ونقل له حسن استطلاع الشارع وصوت الناس، ليؤكد له بأنه سيصل حتماً إلى الحلقة الختامية للمنافسة على اللقب، وقال

وائل بأنه يحق للمشترك التصرف بالأغنية طالما أنه يقدم إضافة جيدة لها.

وغنت داليا سعيد « أنا مش عارفني» لعبد الباسط حمودة، فقالت نانسي بأن المشتركة تبدو كمن يخرج من فانوس سحري، لنكتشف كم يليق بها اللون الشعبي، ورأت أحلام أن صوتها رائع وأدت الغناء الشعبي بتمكن، لكن حسن توجّه إليها بملاحظة أن «عليك أن تتصرفي كمن يغني اللون الشعبي»، في إشارة إلى أنها يجب أن تتحرك على المسرح وتتفاعل أكثر.

وأدى مهنّد حسين أغنية «أبيك» لعبد الله الرويشد، فقالت أحلام «صوتك دوزان» معتبرة أنه جمع ثلاث مدارس مختلفة فيما قدمه هي العراقيّة والتركيّة والخليجيّة، ورأى حسن أن صوت المشترك فيه شجن ويجد طريقه إلى القلب، وحيّا وائل تعامله كأحد أفراد الجيل الجديد مع مقام الحجاز، المطعّم بالألوان الموسيقيّة غير المألوفة.

وختم الحلقة يعقوب شاهين بأغنية «لقعدلك عالدرب قعود»، فوصفه وائل بأنه نجم منذ الآن، وقالت نانسي أن «المشترك أخذنا في رحلة سياحية مليئة بالنغمات» معربة عن سعادتها بمحبة الناس له، وقالت أحلام بأن يعقوب زلزل المسرح والجمهور يشجعه، لكنها رأت أن أداءه تراجع قليلاً عن السابق.

أما حلقة النتائج، فبدأت مع أغنية «إحكي يا شهرزاد» أدتها داليا سعيد ووقف بقية المشتركين كورساً فيها، قبل أن يطلّ صابر الرباعي ليقدم على مدار الحلقة مجموعة من أغنياته. وفي جلسة طربية، غنى عمّار محمّد وهُمام ابراهيم ويعقوب شاهين أغنية «ليلة» لعبد الرب إدريس، ثم أدى مهند حسين ومحمد بن صالح وأمير دندن أغنية «ألف ليلة وليلة». بعدها وقف المشتركون السبعة على المسرح للإعلان عن الاسم الذي سيغادر البرنامج، وقد حصل همام ابراهيم على أدنى نسبة تصويت، فخرج من المنافسة ليستمر فيها كل من أمير دندن، ويعقوب شاهين، وعمّار محمد، ومحمد بن صالح، ومهند حسين، وداليا سعيد.