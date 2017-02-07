صدور أوّل كتاب عن الرقصات الشعبية اليمنية
صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من أحمد الأغبري: صدر حديثاً في صنعاء كتاب بعنوان «الرقصات الشعبية اليمنية» لمؤلفيّه علي المحمدي وياسمين الشلال، اللذيّن واجها تحدياً صعباً في إنجاز كتاب توثيقي لفن الرقصات الشعبية في اليمن؛ نظراً لعدم وجود مراجع سابقة ومصادر يُمكن الاعتداد بها في هذا المجال؛ فما كان منهما سوى البحث الجدّي بجهد ذاتي لتنتهي رحلتهما بتوثيق (35) رقصة شعبية في (13) محافظة، توثيقاً شمل التسميات والامتداد التاريخي والجغرافي والضروب الإيقاعية والآلات الموسيقية والأزياء والحُلي؛ ما يرقى بقيمة هذا الكتاب الذي يُعدّ الأول من نوعه في البلد.
كما تأتي أهمية الكتاب من خصوصية الاشتغال عليه؛ كونه يوّثق للرقصات الشعبية المحلية من الناحية العلمية؛ توثيقاً تضمّن شرحاً مفصلاً لكل رقصة، بدءاً من توضيح المعنى اللفظي للتسمية ودلالاته في المعجم العربي، قبل الانتقال إلى البحث في أصل الرقصة وامتدادها التاريخي وانتمائها الجغرافي؛ وهو ما استدعى- بالتأكيد- عملاً مُضنيا من أجل اكتمال مادة الكتاب؛ فكان لابد أن يتضمن تدوينًا للضروب الإيقاعية والآلات الموسيقية والملابس التي تستخدم في كل رقصة مُطعّمة بصورٍ للرقصات وآلاتها وأزياءها وحُليها…ما يصبح معه هذا الكتاب إضافة نوعية لمكتبة التراث الشعبي اليمني وبداية مُهِمة لمشروع لا بد أن يستكمله آخرون.
هذا الكتاب جد مهم لمنْ يروم دراسة ( تطوّر) المجتمع اليمني.وهومجتمع خصب في التاريخ ؛ والرقص كان مع حصاد مواسم الخصب.بل من التقاليد القديمة ( الرقص ) احتفاءاً بالإنتاج الزراعي المبارك ؛ بمعنى أنّ الرقص له وجه اجتماعي واقتصادي معاً قبل أنْ يكون تعبيراً عن إيقاع للناقرين على الدفوف ؛ لجسد جميل هفوف ؛ يتمايل ويميل بين الشمال واليمين وسط تصفيق الكفوف ؛ على طريقة ( الرقص الشرقيّ ) اليوم.
وكانت نسوة التاريخ في الشرق القديم حينما يشح المطرويكثرالقحط العبوس ؛ يقمنّ بفتح شعوررؤسهم ويرقصنّ في الهواء الطلق ؛ لعلّ الآلهة تستجيب و( تحرّك ) تيارات الرياح ؛ جلباً للغيث من السحاب المنداح.وحركة رقصهنّ الغجرية تلك تشبه حركة دولاب الهواء على المقلوب.فيما كان الرجال جاثمون على الركب ؛ للدعاء والأناشيد مع نقرالدفوف والقرع على الطبول كموسيقى القَرَب.