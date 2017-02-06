﻿ استشهاد قائد ميداني للقسام جراء انفجار عرضي

غزة «القدس العربي»: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن استشهاد أحد قادته الميدانيين متأثرا بجراح أصيب بها جراء انفجار عرضي، أثناء «الإعداد والتجهيز». وقالت في بيان لها إن الشهيد محمد وليد القوقا(37 عاما) من مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، ارتقى أمس متأثراً بجروح أصيب بها يوم السبت جراء انفجار عرضي أثناء «الإعداد والتجهيز». وأكدت في بيانها أنه «يغادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك».

وأشارت إلى أن ناشطيها يمضون على «طريق ذات الشوكة، لا يعرفون للراحة أو القعود سبيلاً، فصمتهم ما هو إلا جهاد وإعداد لطالما رأى العدو والصديق ثمرته في ساحات النزال».

وكثيرا ما قضى ناشطون من الجناح العسكري في حماس في «مهمات جهادية»، وأخرى خلال «الإعداد والتجهيز»، ومن ضمنها استشهادهم خلال عمليات حفر «أنفاق المقاومة».

وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت في الأسبوع الماضي، أن كتائب القسام استعادت كامل قدراتها المسلحة التي كانت تملكها قبل الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل صيف عام 2014.

ونقل عن مصدر أمني في إسرائيل قوله إن حركة حماس تعمل على تصنيع الأسلحة والصواريخ، ولذلك استطاعت بناء ترسانتها الصاروخية من جديد.