﻿الخارجية الفلسطينية: الاستيطان يبقى العائق الرئيسي في وجه السلام

رام الله – «القدس العربي»: بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس زيارة رسمية للعاصمة الفرنسية باريس، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند. وأعلن سلمان الهرفي سفير فلسطين في باريس للإذاعة الرسمية الفلسطينية إن الرئيسين سيبحثان خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر تطورات القضية الفلسطينية.

وفي لوكسمبورغ يعقد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي دورته العادية لمناقشة عدد من القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية في إطار المساعي الأوروبية في الشرق الأوسط. وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا إنه سيتم خلال الاجتماع وبناء على طلب فرنسي متابعة نتائج مؤتمر باريس للسلام وكذلك بحث الاستيطان.

وأعرب عن أمله أن يتبنى الاجتماع اتفاقية شراكة كاملة مع فلسطين، وأن لا يخرج عنه عقد اجتماع لمجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي. وأشار سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي إلى وجود دول أوروبية مؤثرة تطالب بتخفيض مستوى التعاون الاقتصادي مع إسرائيل وبعدم عقد مجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي بهدف الضغط على إسرائيل لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

في غضون ذلك قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يواصل تصعيد حملته الاستيطانية الشرسة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه تجسيداً لأيديولوجيته الظلامية العنصرية، وإرضاء لجمهوره من المتطرفين والمستوطنين، في مسعى منه إلى تحويل حل الدولتين إلى حل مستحيل وفقاً لسياسة الأمر الواقع التي تخلق بالاستيطان معطيات استعمارية جديدة قائمة على قوة الاحتلال، تغلق الباب نهائياً أمام فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة. ليس هذا فحسب تقول الخارجية، بل تحاول الحكومة الإسرائيلية تسويق وبيع أوهام سياسية للعالم وللإدارة الأمريكية الجديدة تقوم على إفراغ مفهوم السلام ومبدأ حل الدولتين من مضمونهما الحقيقي كما أقرتهما مرجعيات السلام وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكدت أن البناء الاستيطاني واستمراره وتكثيفه وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة هو الذي يقوض حل الدولتين ويحوله إلى مجرد شعار غير قابل للتطبيق، وهو الذي يفشل جميع أشكال المفاوضات بين الطرفين. كما أن جوهر حل الدولتين هو إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل، ولا معنى لأي حديث عن حل الدولتين دون الاعتراف الرسمي والعلني بهذا الجوهر.

واعتبرت الخارجية أن السلام أيضاً بدون دولة فلسطينية قابلة للحياة ليس له أي قيمة أو معنى أو مضمون، فالسلام يلخص الوصول إلى اتفاق سياسي بين الطرفين ينهي الاحتلال الذي بدأ للأرض الفلسطينية منذ عام 67 ويسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة والقدس الشرقية عاصمةً لها، وهو بذلك النتيجة النهائية لاتفاق ينهي الاحتلال، ويمكّن دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المعترف بها دولياً. بمعنى آخر أن السلام لن يتحقق وأن دولة فلسطين لن تقوم ما دام الاحتلالُ قائماً والاستيطان مستمراً.

ورأت أن السلام هو محصلة جهد تراكمي طويل لا بد وأن يبدأ بالإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وبضرورة إنهاء الإحتلال، وبأحقية الشعب الفلسطيني في دولة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، ولا بد أن يمر عبر عملية تفاوضية تتأسس جوهرياً على أن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن الاستيطان هو العقبة الرئيسية أمام السلام. وحسب الخارجية فإن من يتحدث عكس ذلك فهو إما يتهرب من استحقاق الدولتين، وإما غير قادر على قراءة الواقع على الأرض على حقيقته. وسنبقى نعمل من أجل تصحيح هذا الخلل وهذا الفهم الخاطئ.