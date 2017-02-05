﻿«التحالف الشيعي» يقايض مشروعه لـ«التسوية» باستقلال إقليم كردستان

اربيل ـ «القدس العربي»: أجرى وفد التحالف الوطني (الشيعي) برئاسة عمار الحكيم، محادثات مع رئيس اقليم كردستان، مسعود البارزاني والمسؤولين الأكراد، بهدف تسويق مشروع «التسوية» لأوضاع مرحلة ما بعد تنظيم «الدولة الإسلامية»، فيما طرح القادة الأكراد استقلال الاقليم ضمن رؤيتهم لمستقبل العراق.

والتقى وفد التحالف مع البارزاني، و»بحث معه تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والحرب على داعش، وسبل تعزيز علاقة الاقليم بالحكومة المركزية في بغداد وتجاوز جميع الإشكاليات والخلافات»، وفق بيان لرئاسة التحالف.

وتم التأكيد، وفق البيان على «حاجة العراق لمشروع جامع ومطمئن يحفظ حقوق الجميع لتجاوز تحديات إفرازات مرحلة ما بعد داعش الإرهابي».

وفي مؤتمر صحافي، عقد عقب الاجتماع بأربيل بحضور عدد من أعضاء وفد التحالف وقادة أكراد، قال عضو التحالف، علي العلاق: «إننا اقترحنا على بارزاني والقيادات الكردية تشكيل لجان سياسية مشتركة بين التحالف وإقليم كردستان»، مشيرا إلى أن «هناك قضايا بحاجة إلى حوار وتفاهم ومعالجات ذات طابع دستوري».

كذلك، ذكر المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، حميد معلة، خلال المؤتمر أن «مشروع التسوية الوطنية ورقة إنقاذية للأوضاع الراهنة وهي تستند على حقيقة أن الوضع العراقي عانى من اهتزازات».

وبيّن أن «المشروع عبارة عن أوراق لامست مشكلات العراقيين، وبإمكان جميع المكونات أن تقدم أوراقها للخروج بتشريعات».

بدوره كشف سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، عن التباحث «بشكل صريح» مع وفد التحالف الوطني حول استقلال كردستان، مؤكدا أن «وفد التحالف استمع إلى هذا المطلب بشكل جيد».

وقال ميراني، خلال المؤتمر الصحافي، إن «المباحثات تناولت مسألة التوافق الوطني وكانت مباحثات اخوية وتوصل الجانبان إلى قرار بتشكيل لجنة خاصة سياسية وحكومية لتقوم الاطراف السياسية للتفاوض مع التحالف الوطني العراقي بشكل مشترك»، لافتاً أيضاً إلى أن «المباحثات تطرقت إلى الفدرالية أو الكونفدرالية».

وأشار القيادي الكردي إلى أن «الجانب الكردي تحدث عن موضوع الاستقلال»، لافتا إلى أنها «بداية جيدة كون الجانب الكردي تحدث من دون خجل عن مسألة الانفصال والقرار بشأن حق تقرير المصير».

وأضاف: «المكونات عبرت عن رأيها وسيتم ارسال وفد كردستاني إلى بغداد»، موضحاً أن «هذه العملية والمفاوضات تحتاج إلى نفس ووقت طويلين». وتابع: «ستبذل المساعي لكي تشترك حركة التغيير في الوفد ومناقشة هذه المسألة مع ممثلي الكورد الموجودين في بغداد»، مشددا أن «من حق الكرد ان يفكروا بمصيرهم والبقاء ضمن العراق او الانفصال عنه».

وكانت محافظة السليمانية، شهدت حراكا بين الاحزاب السياسية لترتيب اوضاعها وتوحيد مواقفها ازاء العلاقة مع بغداد، حيث زار الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، يوم امس الأول السبت، جلال الطالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني وكوسرت رسول علي، النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني في مدينة السليمانية.

كما بحثَ معصوم في السليمانية مع سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد الحاج محمود المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

من جهته، أكد النائب عن حركة «التغيير» هوشيار عبد الله، في بيان، إن «عدم مشاركتنا في اجتماعات أربيل سببه الانقلاب الحاصل في إقليم كردستان على منصب رئيس الإقليم وحكومته وبرلمانه»، مبيناً أن «حركة التغيير ترفض أن تكون جزءاً من تأييد غياب الشرعية في الإقليم».

وأضاف: «نرفض أيضاً أن نكون جزءاً من خطاب المُتاجرة بالقضية الكردية، فاليوم هناك جهة معينة تستخدم قضية الاستقلال وحق تقرير مصير شعب كردستان لأجندات حزبية وعائلية ضيقة».

وشدد عبد الله، على أن «الشعب اليوم بكُرده وشيعته وسُنته وكافة مكوناته سئموا من المُتاجرة بأسمائهم، وكل ما يطمحون إليه اليوم، هو حياة يتوفر فيها الأمن والخدمات».

ومن أبرز الرافضين لمشروع التسوية، حركة «متحدون» التي صرح زعيمها اسامة النجيفي «إننا نرفض خداعنا مرة أخرى بعد أن تم خداعنا لسبع مرات»، في إشارة إلى اتفاقيات سابقة عقدها التحالف الشيعي مع القوى الأخرى ولم يلتزم بها.

وقال في لقاء متلفز إن «هناك ضغوطا مختلفة داخلية وخارجية على بعض شخصيات القوى السنية للموافقة على التسوية، كما أن هناك محاولات لشق الصف السني إزاء الموقف من المشروع».

وأضاف: «أبلغنا ملك الأردن مخاوف الشارع السني من مرحلة ما بعد داعش وضرورة ان نتجاوز الإلغاء والإقصاء لتطمين الشارع السني».

كذلك، وصف النائب عن اتحاد القوى (السني) احمد المساري، أن تحالفه «ليس ملزماً برؤية التحالف الوطني بشأن التسوية وإنما معنيين برؤيتنا للتسوية».

وبين أن «التسوية ضرورية للعراق واعتراف بوجود مشاكل وأزمات كبيرة في المرحلة السابقة وتحتاج إلى حلول»، كاشفا أن «الامم المتحدة هي التي طرحت الموضوع وطلبت من كل جهة سياسية تمثل مكوناً عراقياً بأن يضع رؤيته للتسوية».

وبدوره، قال النائب حنين قدو، ممثل الشبك في مجلس النواب، ان «التسوية محصورة بين السنة والشيعة ولا دور للأقليات فيها».

واكد قدو، أن «القوى السياسية الكبيرة لاتهتم بالاقليات منذ التغيير في 2003»، مشيراً إلى ان «الشبك لم يتم اخذ رأيهم او اطلاعهم على ورقة التسوية او طلب منهم كتابة ورقة خاصة برؤيتهم».

يذكر أن مبعوث الامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيتش، قال الخميس الماضي أمام مجلس الامن الدولي، أن «التسوية الوطنية» يمكنها أن تفتح صفحة جديدة في تاريخ العراق الحديث». وشدد على أن «من اللازم إجراء مزيد من المشاورات مع الأطراف السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني في إقليم كردستان العراق».

واقر كوبيتش بأن «مبادرة التحالف الوطني، قوبلت بردود فعل ونقاشات متباينة تميل للانتقاد في بعض الأحيان».

وطرح التحالف الوطني الشيعي مشروعا للتسوية بين القوى السياسية الرئيسية لمرحلة ما بعد الانتهاء من تنظيم «الدولة» في العراق، فيما رفضته العديد من الكتل السياسية لكونه يمثل وجهة نظر التحالف ويهدف للحفاظ على المكاسب المتحققة، مما دفع التحالف الوطني إلى محاولة كسب الموقف الكردي لدعم موقفه.