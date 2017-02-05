﻿محمد عبّو: ليس هناك حزب متورط بالإرهاب واتهام «النهضة» بالاغتيالات «مغالطة» للتونسيين

تونس – «القدس العربي»: أكد مؤسس حزب «التيار الديمقراطي» محمد عبّو أنه ليس هناك أي حزب سياسي في تونس (داخل السلطة أو خارجها) متورط بالإرهاب، مشيرا إلى أن تحميل حركة «النهضة» المسؤولية عن الاغتيالات السياسية يدخل في باب «مغالطة» التونسيين، كما اعتبر أنه من غير المنطقي اتهام بضعة دعاة دخلوا إلى تونس بالتسبب في نشوء ظاهرة الإرهاب، مشيرا إلى أن شبكات التسفير إلى بؤر التوتر كانت قائمة منذ نظام الرئيس السابق ين العابدين بن علي، وأكد أيضا أن من يطالب بعدم عودة «الإرهابيين» التونسيين إلى بلادهم لا يختلف كثيرا عنهم «في دمويتهم وعدم إحساسهم بالإنسانية»، على اعتبار أن الدول التي تضامنت مع تونس كتركيا وقطر والدول الأوروبية وغيرها يفترض التضامن معها بدل الطلب من التونسيين أن يفجروا أنفسهم فيها.

واعتبر، من جهة أخرى، أن التعديل الوزاري أو تشكيل حكومة جديدة لن يغيّر الأوضاع في تونس في ظل وجود أغلبية في الحكم لا ترغب بذلك، كما قلل من أهمية وثيقة قرطاج، واعتبر أن الأطراف التي تحاول اليوم «التملّص» منها تتحرك وفق مصالحة شخصية وحزبية وهي المسؤولة عما تعيشه تونس بعد «مغالطة» التونسيين وإقناعهم بأن «نداء تونس» هو الحل.

وقال عبو في حوار خاص مع «القدس العربي»: «لا أرى أن هناك حزبا سياسيا في تونس تورط في الإرهاب، ولكن هناك أحزاب انتهازية استغلت الإرهاب لخدمة مصالحها يعني كل ما حصلت ضربة من قبل الإرهابيين يُسرعون لجني المكاسب السياسية منها وأول هؤلاء هو حزب نداء تونس (الحاكم)، ولكن لا النداء ولا أي حزب يمكن أن يكون له علاقة بالإرهاب».

وفي ما يتعلق بحديثه عن أن الحبيب بابور الذي خلف الراحل لطفي نقّض كمنسق عام جديد لحزب «نداء تونس» في ولاية «تطاوين» كان رفيقا لزعيم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور أبو عياض، أوضح عبو بقوله «في تصوري، نداء تونس فيه الكثير من الطمع والمصالح وخدمة مراكز النفوذ ولكن لا أتصور أن لهم علاقة بالإرهاب، ولكن ربما بعض المعلومات التي تخرج مني أو من أي شخص ما لنقول لمن تعودوا المزايدة في موضوع الإرهاب أنه يمكن لأي شخص أن يزايد عليكم ويمكن أن يستغل أي حادثة، وهم (نداء تونس) أحيانا يقبلون بعض الأشخاص الذين لا يعرفون ماضيهم، ولكن لا النداء ولا أي حزب تونسي يمكن أن يكون له علاقة بالإرهاب، كما أسلفت».

وحول إصرار بعض الأطراف على اتهام حركة «النهضة» بالتورط في الإرهاب والاغتيالات السياسية رغم النفي المتكرر للحركة، قال عبو «عندما كنا في الترويكا لُمت النهضة تجاه الضعف تجاه كل مظاهر الخروج عن القانون ومن بينها الإرهاب أو الأفكار المتطرفة للسلفيين الجهاديين، ولكن النهضة لم تكن أضعف من حكومة الباجي قائد السبسي سنة 2011 في موضوع مقاومة الإرهاب ولكن أفهم أن الوضع حينها كان صعب سياسيا، نحن نلوم النهضة على تقدير سياسي جعلها لا تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، أما اتهامها بالتورط أو التواطؤ فهذا يدخل في باب مغالطة التونسيين، فكيف لحزب في السلطة أن يتآمر مع إرهابيين وهو يعلم أن حكومته ستسقط في حال حصول تفجيرات أو اغتيالات؟ وهذا ما حصل عندما سقطت الحكومة الأولى للترويكا بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد ومن ثم سقطت الحكومة الثانية بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي».

وأكد، في السياق، أن من نفذ الاغتيالات هي السلفية الجهادية و»ما زلت أؤكد منذ سنوات أن لدي شكوكا بوجود طرف ما أعتقد أنه غير تونسي دفع هذه المجموعات للضرب (القيام بالاغتيالات) وفقا لأجندة سياسية معينة أعتقد أنها تتجاوز التفكير البسيط للكثير من السلفيين، وأدّعي أني أعرف كيف يفكر هؤلاء الأشخاص (السلفيون الجهاديون)، ليس لدي دليل ولكن يمكن أن يكون هناك اختراق من جهة ما لخلق الفتنة والفوضى في تونس، أما المنفذون فمعروفون وهم إما قتلوا أو موجودون في السجن».

وفي ما يتعلق بموضوع شبكات التسفير، أكد عبو أن هذا الأمر قائم منذ نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي «ففي عام 2003 كان كثير من التونسيين يذهبون إلى العراق ويمرون إلى سوريا وتساهم أجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد في مرورهم إلى تركيا، واليوم أعتقد أن حكومة الترويكا لم تتخذ القرار المناسب لمنع سفر السلفيين الجهاديين إلى سوريا، ولكن أن يتم الادعاء بأن حكومة ما استعملت وسائلها لتسهيل السفر للناس فمن يقول ذلك عليه أن يأتي بالدليل لأن هذا الأمر خطير ولا يمكن أن يتم، عموما مجلس الشعب قرر مؤخرا تشكيل لجنة تتعلق بشبكات التسفير ومن لديه معلومات حول هذا الأمر عليه أن يقدمها».

وكانت بعض الأطراف السياسية حملت بعض الدعاة الذين زاروا تونس المسؤولية في انتشار الإرهاب في البلاد، إلا أن عبو اعتبر أن هذا الأمر غير واقعي فـ»عدد الدعاة الذين جاؤوا إلى تونس لا يتجاوز أربعة ولو فرضنا أنهم التقوا بشباب عددهم أربعة أو خمسة آلاف شخص أو حتى عشرة آلاف شخص، فموقع على الإنترنت فيه أحد هؤلاء أو الأخطر منهم يمكن أن يشاهده مئات الآلاف من الأشخاص، لذلك فتبسيط المسألة عبر القول إن الإرهاب مرتبط بهؤلاء الدعاة هو مغالطة».

وأضاف «الدولة التونسية أنفقت مليارات الدنانير منذ الاستقلال على العقول واتضح في وقت ما أن كثيرا من التونسيين يقع استغفالهم بسهولة (فيما يتعلق بالتطرف)، ولا يمكن أن تكون المسألة مسألة دعاة، طبعا نرفض أن يأتي دعاة متطرفون بشكل رسمي إلى تونس وينشرون أفكارهم، ولكن ليس هذا السبب الحقيقي للإرهاب، فأكبر الجرائم الإرهابية تحصل لأن هناك من يدخل على المواقع الاجتماعية أو بعض القنوات التلفزية التي تبث خطابا متطرفا كما أنه في بعض المساجد التونسية هناك خطاب متطرف».

وفي السياق ذاته انتقد عبو من يطالب بعدم عودة «الإرهابيين» التونسيين إلى تونس، وأضاف «عندما نصدّر للعالم أشخاصا دمويين ومنحرفين وقُساة فنحن لدينا مسؤولية أخلاقية معينة، وعلى كل حال أتمنى أن يتغير مجتمعنا ولا ينتج هذه الوحوش البشرية التي ارتبطت بتونس لسوء الحظ، ولكن لا أقبل وجود تونسي يقاوم فكر داعش (تنظيم الدولة) وهو نفسه يعبّر عن أفكار لا تقل وحشية من قبيل: إذا كنتم تريدون تفجير أنفسكم ففجروها في مكان آخر، فنظريا أي شخص (عائد من بؤر التوتر) دخل من الحدود وسلم نفسه سيكون في السجن ولن يلحق الضرر بالآخرين، ولكن أن نقول له لا تعد ولا تسلم نفسك ولا تدخل السجن وأبق حيث أنت إذا الرسالة واضحة: فجر نفسك في الخارج ولا تزعجنا في تونس».

وتابع «أنا أتمنى من هذه الأقلية التونسية التي تتحدث بهذا الخطاب العنيف أن تفهم أنها لا تختلف كثيرا عن الإرهابيين في دمويتهم وعدم إحساسهم بالإنسانية، ويجب علينا التضامن مع جميع البشر سواء في سوريا والعراق أو غيرها من الدول، كما أن تونس عندما ضُربت وقفت معها العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة فضلا عن الجزائر وقطر وتركيا، وهناك دول ساعدتنا في مكافحة الإرهاب ماديا ومعلوماتيا، فجزاؤهم لا أن نقول لأولادنا أن يفجروا أنفسهم لديهم، بل الأصل أن نقبل بعودتهم ليكونوا في سجوننا وتنتهي جرائمهم في الخارج».

ومن جهة أخرى، قلل عبو من أهمية أي تعديل حكومي جديد، مشيرا إلى أن التغييرات لا يمكن أن تحصل بشكل جدي في تونس، وخاصة في ظل وجود أغلبية في الحكم لا ترغب بأي تغيير في الأوضاع في تونس، فالتغيير يقتضي العدالة والحوكمة ومقاومة الفساد وفرض القانون على الجميع ومناخ إعلام مختلف وهذا يصطدم بواقع معين وهو أن الأحزاب الأغلبية اليوم لديها جملة من المصالح مع الممولين ومراكز نفوذ وكلهم لا يمكن أن يشجعوا على إصلاحات حقيقية في تونس وبالتالي الوضع لن يتغير سواء غيرنا رئيس حكومة أو الوزراء، وعندما أقول ذلك فهذا ليس من باب تسجيل موقف من المعارضة على من يحكم، بل فقط لتذكيرهم بأننا دائما إيجابيون معهم ونقول كلاما يدفع باتجاه الإصلاح ولكننا نكاد نيأس منهم».

وحول محاولة أحزاب موقعة على وثيقة قرطاج كحركة «مشروع تونس» و«الاتحاد الوطني الحر التملط منها، قال عبو «أنت تتحدث عن أطراف سياسية مسؤولة عما نعيشه اليوم فهي مسؤولة عن مغالطة التونسيين وإقناعهم بأن نداء تونس هو الحل وبأن الباجي قائد السبسي هو الحل وعن مغالطتهم في قضايا أخرى، واليوم يتملصون مما أمضوا عليه، هذا طبعا ليس غريبا عنهم لأن ما يتخذونه من قرارات ليس لخدمة الوطن وإنما لحسابات ومصالح شخصية وحزبية، ولو وقع إشراكهم في التعيينات الأخيرة في سلك المعتمدين ربما كان لديهم موقف مختلف».

وحول تقييمه لوثيقة قرطاج، قال عبو «عندما طرح رئيس الجمهورية فكرة حكومة وحدة وطنية قلنا له إن هذه مغالطة، فالمشكلة ليست في الحبيب الصيد، رغم أن لدينا تحفظات عليه، ولكن وقع تغييره لأنه يقول لا، وأتوا بيوسف الشاهد على أساس أنه لا يمكن أن يقول لا، فالمسألة لا تتعلق بوثائق، فالوثائق لا قيمة لها والبرامج الانتخابية لا قيمة لها، ما له قيمة في تونس هو جدية الناس أو عدم جديتهم، ولسوء الحظ من يحكمون اليوم يتحلون بعدم الجدية وارتبطت مصالحهم بمصلحة من لا مصلحة له بتغيير الأوضاع في تونس وهذا ما نعانيه حاليا».