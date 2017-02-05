﻿اليمن: القوات الحكومية أحكمت سيطرتها على ميناء ميدي

تعز ـ «القدس العربي»: أعلنت مصادر يمنية عسكرية، أمس، أن القوات الحكومية أحكمت سيطرتها على ميناء ميدي ومنطقة حرض في محافظة حجة (شمالي غرب اليمن) المحاذية للحدود السعودية.

وذكر المركز الإعلامي التابع للمنطقة العسكرية الخامسة، التي تخوض المعارك ضد الميليشيا الحوثية وقوات الرئيس السابق علي صالح، أن القوات الحكومية سيطرت على التبة الخضراء وموقع أبو القيادة، ومنطقة الحوض الواقعة في جنوب شرق مدينة ميدي»، واعتبرها مناطق استراتيجية.

وكشف عن مصرع 24 مسلحاً من جماعة الحوثي وقوات صالح خلال هذه المواجهات العنيفة، واصابة عدد آخر. وأضاف: «كما تم استعادة العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي كانت بحوزة الانقلابيين».

وأكد أن المكاسب العسكرية المتلاحقة في منطقتي ميدي وحرض للقوات الحكومية تعطي مؤشرا قويا بأن الجيش الوطني قد اقترب من إحكام السيطرة الكاملة على مدينة ميدي شمال اليمن. في الموازاة، كشفت الفحوصات النهائية للطب الشرعي، أن الصحافي الاستقصائي اليمني محمد عبده العبسي، تُوفّي مسموماً ومختنقاً بغاز أول اكسيد الكربون، فيما اتهمت عائلته ونقابة الصحافيين اليمنيين، الحوثيين بالوقوف وراء مقتله، على خلفية إجرائه تحقيقات استقصائية حول الفساد المالي لقيادات الجماعة قبيل وفاته.

وذكر بيان أصدره فريق المتابعة حول ملابسات وفاة الصحافي العبسي، أمس، أن نتائج تحليلات الطب الشرعي كشفت عن وجود مادة (الكاربوكسي هيموغلوبين) بشكل كثيف في عينات التحليلات التي أخذت من جثمان العبسي، بنسبة تشبع 65 ٪، والتي تعتبر قاتلة. وقال البيان: «يود فريق متابعة قضية وفاة الصحافي محمد عبده العبسي الإعلان رسميا اليوم الموافق 5 شباط/فبراير 2017، عن انتهاء إجراءات تشريح الجثة وفحص العينات وظهور نتائج التشريح والتحليل».

وأضاف أنه بعد تسلّم فريق المتابعة صورة من النيابة المناوبة لتقرير الطبيب الشرعي المكلف، أمس الأول السبت خلصت نتيجة الفحص المخبري وتقرير الطبيب الشرعي إلى «أن وفاة الصحافي محمد عبده العبسي، 35 سنة، كانت بسبب التسمم والاختناق بغاز أول اكسيد الكربون، حيث وجدت مادة (الكاربوكسي هيموغلوبين) في الدم بنسبة تشبع 65 ٪ والتي تعتبر قاتلة».

وطالبت أسرة الصحافي العبسي، وفريق المتابعة النيابة العامة، بـ»التحقيق الشفاف والعاجل حول ملابسات وفاة العبسي، بما يكفل معرفة كافة الأسباب و الظروف المحيطة بها».

وقال البيان «نظراً لما أثارته فاجعة وفاته المفاجأة من شكوك وأسئلة في ظرف عام غاية في الاستثنائية والحساسية، فقد عمل فريق المتابعة جاهداً على ضمان سلامة الاجراءات القانونية والطبية والفنية من أجل الوصول إلى الحقيقة».

وذكر أن «الصحافي العبسي توفي بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء الموافق 20 كانون أول/ديسمبر 2016 في العاصمة صنعاء ونظراً للدور الاستثنائي الذي كان يقوم به في مقارعة الفساد تولدت شكوك حقيقية حول الوفاة وأسبابها»، مشيرا إلى أن «فريق المتابعة قام بمتابعة إجراءات تشريح الجثمان لمعرفة أسباب الوفاة، بالتواصل مع النيابة العامة وعمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك وتم اختيار طبيب شرعي مستقل من قبل الأسرة والفريق وتكليفه من قبل النيابة العامة من أجل استكمال كافة الإجراءات القانونية للتشريح وأخذ العينات المطلوبة للفحص».

وأضاف: «نتيجة لعدم وجود الأجهزة والمواد اللازمة للفحص في اليمن، استدعى ذلك نقل عينات من جثمان الفقيد إلى مركز متخصص في الخارج، حيث نقلت إلى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في العاصمة الأردنية عمان لفحصها وتحديد أسباب الوفاة، والذي كشفت النتائج أن العبسي مات مسموما». وأوضح أن «فريق المتابعة المشكل من أسرة العبسي ونقابة الصحافيين اليمنيين وعدد من منظمات المجتمع المدني، نظراً لما تمثله قضية وفاة الصحافي الاستقصائي محمد عبده العبسي من أهمية بالغة كقضية رأي عام تستمد أهميتها من الدور الشجاع والاستثنائي الذي لعبه الراحل في مقارعة الفساد ونضاله من أجل العدالة والحقيقة، فإن الفريق يدعو لاستكمال التحقيقات القانونية بعد أن تمت معرفة أسباب الوفاة».